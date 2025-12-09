Cortinametraggio 2026 (23-29 marzo, direzione artistica Niccolò Gentili, presidenza Maddalena Mayneri) si apre con un colpo da maestro: Riccardo Scamarcio sarà a Cortina d’Ampezzo per tenere in esclusiva un CSC Lab di recitazione organizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il laboratorio, riservato e a pagamento, si terrà il 24 e 25 marzo ed è aperto a tutti fino ad esaurimento posti. Sarà un’occasione unica per giovani attori, registi e autori di lavorare fianco a fianco con uno degli interpreti italiani più versatili e premiati degli ultimi vent’anni.

Cortinametraggio | Le altre grandi novità dell’edizione 2026

Pitch professionale con i big dell’industria: Roberto Proia (Eagle Pictures), Nicola Giuliano (Indigo Film), Filippo Montalto (Andromeda Film), Claudio Falconi (Wildside).

Paese ospite: Romania (direzione artistica Nicu Dragan).

Nuova sezione ufficiale: Cortometraggi branded, in collaborazione con OBE – Osservatorio Branded Entertainment.

Proiezioni a Casa Esselunga (Milano) grazie alla partnership con Esselunga.

Madrina: Federica Pala.

Conduzione serate: Roberto Ciufoli.

Bando aperto su FilmFreeway fino al 10 febbraio 2026.

Inoltre, sono state confermate le storiche collaborazioni con Marche Film Commission e PromoTurismoFVG – Friuli Venezia Giulia.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale: www.cortinametraggio.it

