La ribellione dei robot nel primo trailer di Superconnessi

La Sony ha diffuso in rete il primo trailer di Superconnessi, film d'animazione prodotto da Phil Lord e Chris Miller.

Il film porterà in scena il viaggio di una famiglia durante una apocalittica ribellione dei robot. Superconnessi è stato diretto da Jeff Rowe e Michael Rianda, e realizzato da Sony Pictures Animation.

Inizialmente intitolato The Mitchells vs. the Machines, Connected narra la storia di Katie Mitchell (Abbi Jacobson), una ragazza che è stata appena ammessa al college dei suoi sogni; suoi padre Rick (Danny McBride) decide però di organizzare un ultimo viaggio per cercare di far staccare a tutti la spina, tentando di ritrovare un legame con la natura e un legame reciproco. Maya Rudolph interpreta la madre di Katie mentre il regista Rianda il fratello minore Aaron. Eric Andre interpreta invece un eccentrico inventore di nome Mark Bowman, mentre Oliva Colman un’intelligenza artificiale come SIRI di nome PAL.

Superconnessi sarà distribuito nelle sale Usa dal 18 settembre 2020.

Il Trailer