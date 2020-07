Riaprono dal 13 luglio UCI Meridiana (BO) e UCI Romagna (FC)

Due nuovi multisala del circuito UCI Cinemas sono pronti a ripartire dal 13 luglio prossimo, ad annunciarlo un nuovo comunicato che conferma il lento, ma progressivo ritorno alla normalità.

A riaprire i battenti dal 13 luglio saranno UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO) e UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC). Così come accaduto per le precedenti riaperture, anche in questo caso sono state approntati tutti i protocolli di sicurezza anti Covid-19.

Ecco il comunicato UCI Cinemas.

UCI Cinemas (Nuove Riaperture)

Milano, 9 luglio 2020 – UCI Cinemas è lieta di annunciare che a partire dal prossimo 13 luglio UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO) e UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC) riapriranno al pubblico con la ripresa delle proiezioni. Prosegue così il processo di graduale riapertura del Circuito UCI Cinemas annunciato lo scorso 15 giugno con la riapertura delle multisala di UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (Roma) e UCI Luxe Campi Bisenzio (FI) e proseguito il 6 luglio con la riapertura di UCI Lissone (MB) e UCI Reggio Emilia.

Nelle multisala di UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO) e UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), così come nelle multisala già riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Al ritorno in sala, gli spettatori di UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO) e UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC) potranno assistere a grandi film delle passate stagioni e rassegne dedicate per tutti gli amanti del cinema a un prezzo speciale, con biglietti a partire da 4,90 euro.

UCI Cinemas coglie questa occasione per dare il bentornato ai clienti affezionati e ringraziarli per la loro pazienza e comprensione durante questo periodo difficile, confermando che nel corso delle prossime settimane è prevista la riapertura delle altre multisala del Circuito.