Lionsgate ha diffuso nelle ultime ore il nuovo trailer di Knives Out, il film diretto da Rian Johnson, con un cast all stars guidato da Daniel Craig.

In occasione del lancio dell'ultimo trailer, il regista Rian Johnson ha voluto "consigliare" ai fan di NON guardare il suddetto trailer per evitare di ottenere fin troppe informazioni riguardo il suo film. Strano consiglio... ma interessante!

Knives Out

Nel cast diretto da Rian Johnson spazio per Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Don Johnson, Katherine Langford e Christopher Plummer.

Sinossi. Quando il rinomato scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua proprietà dopo il suo 85° anno di età, l’investigatore Benoit Blanc viene incaricato di occuparsi del caso. Dalla famiglia disfunzionale di Harlan al suo devoto staff, Blanc deve affrontare una ragnatela di depistaggi e bugie per scoprire la verità dietro la prematura morte di Harlan.

Knives Out approderà nelle sale Usa il 27 novembre 2019.