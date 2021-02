Rhys Ifans ed altri attori per il cast di House of the Dragon

Un quartetto di attori è stato annunciato da HBO riguardo il cast in costruzione di House of the Dragon, la serie tv che farà da prequel a Game of Thrones.

Al già citato Rhys Ifans, Deadline rivela che l’emittente ha messo sotto contratto Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno. La celebre fonte ha inoltre svelato quelle che sono le descrizioni dei personaggi:

Steve Touissant è stato scelto per la parte di Lord Corlys Velaryon, Primo Cavaliere della Regina Rhaenyra Targaryen e conosciuto come Il Serpente di Mare, avendo esplorato i mari oltre la Barriera. Lord Corlys ha costruito una casata estremamente potente ed è persino più ricco dei Lannister, oltre ad avere la più grande flotta esistente al mondo.

Rhys Ifans ha la parte di Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re, estremamente leale e al servizio del suo re e del suo regno. Otto è convinto che la più grande minaccia sia rappresentata dal fratello del re, Daemon.

Eve Best interpreterà la principessa Rhaenys Velaryon, in grado di cavalcare i draghi. La donna è la moglie di Lord Corlys ed è soprannominata la Regina Che Non Fu Mai essendole stato impedito di salire al trono dopo che il Gran Concilio ha preferito far diventare sovrano il cugino Viserys, solo perché uomo.

Sonoya Mizuno sarà infine Mysaria, arrivata a Westeros senza possedere nulla e dopo aver venduto tutto quello che può ricordare, diventando però un’incredibile alleata del principe Daemon Targaryen, l’erede al trono.

A tal proposito va detto che proprio oggi la HBO ha dato ufficialmente il via allo sviluppo della prima stagione da 10 episodi, proprio come riportato in questo nostro articolo.

HOUSE OF THE DRAGON

PRODUZIONE: La nuova serie tv vedrà come showrunner showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La prima stagione conterà su 10 episodi. CAST: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno.

TRAMA: La serie prequel House of the Dragon sarà tratta dal romanzo Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen.

Prossimamente su HBO.