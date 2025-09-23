Return to Silent Hill è il nuovo film ispirato alla celebre saga horror per console arriverà in Italia sotto il marchio Midnight Factory.

In occasione del 10° anniversario del lancio di Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, è arrivato l’annuncio che molti amanti dei film ispirati dal mondo dei videogames aspettavano: Return to Silent Hill sarà uno dei prossimi film distribuiti sotto il loro marchio.

Al momento non ci sono dettagli riguardo la data scelta. Midnight Factory ha però svelato la sinossi ufficiale italiana: “Quando una lettera lo richiama a Silent Hill alla ricerca del suo amore perduto, James ritrova una città totalmente trasformata, abitata da mostri che lo portano a dubitare della sua stessa sanità mentale.”

Questa è invece la descrizione ufficiale del film: Return to Silent Hill promette di restare in equilibrio tra psychological horror e creature design: quasi 15 anni dopo l’uscita del primo film, Christophe Guns mette in campo vent’anni di evoluzione tecnica e narrativa e un materiale ancora più ricco e psicologicamente complesso, arricchendo i mondi di Silent Hill di un orrore mai visto prima, che sicuramente non deluderà i fan più esigenti.

A quale capitolo della saga videoludica si ispira Return to Silent Hill?

Return to Silent Hill prenderà ispirazione dal secondo capitolo della saga videoludica “Silent Hill 2”. A tal proposito, qualche tempo fa è stata diffusa la sinossi ufficiale: “Un uomo (Irivine) distrutto dopo la fine della sua relazione con l’amore della sua vita, Mary (Hannah Emily Anderson). Una misteriosa lettera di lei lo richiama a Silent Hill, dove trova una città un tempo riconoscibile trasformata da un male sconosciuto. Mentre James cerca disperatamente Mary, incontra creature terrificanti e inizia a svelare il mistero di ciò che è accaduto alla città. Ma mentre scende sempre più nell’oscurità, i segreti che scopre portano a una verità orribile, e James si ritrova a lottare per resistere abbastanza a lungo da salvare il suo unico vero amore.”

Quando uscirà al cinema Return to Silent Hill?

Return to Silent Hill sarà distribuito nelle sale USA dal 26 gennaio 2026 sotto il marchio CineVerse. Il film è stato diretto da Christophe Gans (già regista del primo adattamento del 2006) in cabina di regia, ma anche in quella sceneggiativa assieme a Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider. Il progetto è prodotto da Victor Hadida per Davis Films, Molly Hassell per Hassell Free Productions e David Wulf. Nel cast spazio per Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson.

Altri film Silent Hill usciti al cinema

Return to Silent Hill è il terzo film della serie, dopo “Silent Hill” del 2006, con Radha Mitchell, Sean Bean e Laura Holden e che ha incassato 100 milioni di dollari in tutto il mondo, e il sequel del 2012 “ Silent Hill: Revelation”. Il franchise di videogiochi horror attira più di 10 milioni di giocatori in tutto il mondo e continua anche ad espandere la sua presenza. Nel 2022, Konami ha annunciato l’intenzione di riavviare il gioco “Silent Hill 2” e di creare altri tre nuovi giochi.