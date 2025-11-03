Il distributore americano Cineverse ha diffuso una speciale featurette da Return to Silent Hill, il nuovo atteso capitolo della saga ispirata ai famosi videogames.

Il video in questione offre una sequenza di scene inedite, ma anche una serie di dichiarazioni da parte dei protagonisti della crew di produzione, a partire dal regista Christophe Gans, già autore del primi iconico adattamento del 2006, da tutti considerato uno dei migliori adattamenti da videogames della storia.

Guardate qui il video di Return To Silent Hill

The horror genre has changed since Christophe Gans made the first Silent Hill movie 20 years ago. Gans brings that world back to the big screen in RETURN TO SILENT HILL (@RTSHmovie), only in theaters January 23, 2026. pic.twitter.com/IdAi0S2wTl — Bloody Disgusting (@BDisgusting) November 3, 2025

A quale capitolo della saga videoludica si ispira Return to Silent Hill?

Return to Silent Hill prenderà ispirazione dal secondo capitolo della saga videoludica “Silent Hill 2”. A tal proposito, qualche tempo fa è stata diffusa la sinossi ufficiale: “Un uomo (Irivine) distrutto dopo la fine della sua relazione con l’amore della sua vita, Mary (Hannah Emily Anderson). Una misteriosa lettera di lei lo richiama a Silent Hill, dove trova una città un tempo riconoscibile trasformata da un male sconosciuto. Mentre James cerca disperatamente Mary, incontra creature terrificanti e inizia a svelare il mistero di ciò che è accaduto alla città. Ma mentre scende sempre più nell’oscurità, i segreti che scopre portano a una verità orribile, e James si ritrova a lottare per resistere abbastanza a lungo da salvare il suo unico vero amore.”

Questa è invece la descrizione ufficiale del film: Return to Silent Hill promette di restare in equilibrio tra psychological horror e creature design: quasi 15 anni dopo l’uscita del primo film, Christophe Guns mette in campo vent’anni di evoluzione tecnica e narrativa e un materiale ancora più ricco e psicologicamente complesso, arricchendo i mondi di Silent Hill di un orrore mai visto prima, che sicuramente non deluderà i fan più esigenti.

Quando uscirà al cinema Return to Silent Hill?

Return to Silent Hill sarà distribuito nelle sale USA dal 26 gennaio 2026 sotto il marchio CineVerse. Il film è stato diretto da Christophe Gans (già regista del primo adattamento del 2006) in cabina di regia, ma anche in quella sceneggiativa assieme a Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider. Il progetto è prodotto da Victor Hadida per Davis Films, Molly Hassell per Hassell Free Productions e David Wulf. Nel cast spazio per Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson.

Altri film Silent Hill usciti al cinema

Return to Silent Hill è il terzo film della serie, dopo “Silent Hill” del 2006, con Radha Mitchell, Sean Bean e Laura Holden e che ha incassato 100 milioni di dollari in tutto il mondo, e il sequel del 2012 “ Silent Hill: Revelation”. Il franchise di videogiochi horror attira più di 10 milioni di giocatori in tutto il mondo e continua anche ad espandere la sua presenza. Nel 2022, Konami ha annunciato l’intenzione di riavviare il gioco “Silent Hill 2” e di creare altri tre nuovi giochi.