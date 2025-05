Return to Silent Hill, il nuovo adattamento cinematografico del celebre videogame, uscirà nelle sale USA sotto il marchio Cineverse.

L’annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore, ed è stato riportato in rete anche dagli specialisti di genere GamesRadar. La società di distribuzione Cineverse non ha ancora ancora comunicato una data d’uscita, ma allo stesso tempo ha promesso che Return to Silent Hill sarà “un fedele adattamento del videogioco Silent Hill 2“. Tale dichiarazione renderà felici i vari appassionati di videogames rimasti delusi dall’adattamento del 2006 (Silent Hill), poco fedele alla natura della saga stessa nonostante l’ottima qualità espressa nel complesso.

Ricordiamo che un breve teaser trailer del film è stato mostrato da Konami, lo studio videoludico che ha creato il gioco, lo scorso anno, rimuovendolo dalla rete subito dopo.

Return to Silent Hill | Cosa Sappiamo

Return to Silent Hill vede Christophe Gans (già regista del primo adattamento del 2006) in cabina di regia, ma anche in quella sceneggiativa assieme a Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider. Il progetto è prodotto da Victor Hadida per Davis Films, Molly Hassell per Hassell Free Productions e David Wulf. Nel nuovissimo cast ci sarà spazio per Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson.

TRAMA: Un uomo (Irivine) distrutto dopo la fine della sua relazione con l’amore della sua vita, Mary (Hannah Emily Anderson). Una misteriosa lettera di lei lo richiama a Silent Hill, dove trova una città un tempo riconoscibile trasformata da un male sconosciuto. Mentre James cerca disperatamente Mary, incontra creature terrificanti e inizia a svelare il mistero di ciò che è accaduto alla città. Ma mentre scende sempre più nell’oscurità, i segreti che scopre portano a una verità orribile, e James si ritrova a lottare per resistere abbastanza a lungo da salvare il suo unico vero amore.

Return to Silent Hill è il terzo film della serie, dopo “Silent Hill” del 2006, con Radha Mitchell, Sean Bean e Laura Holden e che ha incassato 100 milioni di dollari in tutto il mondo, e il sequel del 2012 “Silent Hill: Revelation”. Il franchise di videogiochi horror attira più di 10 milioni di giocatori in tutto il mondo e continua anche ad espandere la sua presenza. Nel 2022, Konami ha annunciato l’intenzione di riavviare il gioco “Silent Hill 2” e di creare altri tre nuovi giochi.

Cineverse si occuperà della distribuzione negli USA.