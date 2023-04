Restore Point: il trailer dello sci fi targato repubblica Ceca

Attraverso la nostra rubrica Sci-Fi World, dedicata alla cinematografia fantascientifica nei diversi paesi del mondo, oggi vi vogliamo presentare il trailer di Restore Point, un thriller sci-fi targato Repubblica Ceca.

Restore Point, il cui titolo originale è Bod obnovy, è ambientato a Praga in un futuro abbastanza vicino, questa la sinossi ufficiale:

“Immagina di vivere nel 2041, dove hai il diritto di essere rianimato se hai un incidente o muori di morte innaturale. Tutto quello che devi fare è creare regolarmente un backup digitale della tua personalità: un PUNTO DI RIPRISTINO. L’agente Em sta per mettere le mani su un caso in cui le regole di base del recupero sono state infrante. Il punto di recupero della vittima è stato cancellato, lasciando Em con un crimine eccezionale. Una storia avvincente ambientata in un futuro prossimo, quando la tecnologia garantirà una vita migliore e le persone potranno pagare per il suo prolungamento. O no?”

“Hai un punto di recupero?”, chiede il detective Em Trochinowska in questo primo teaser di Restore Point da qui sorge una logica domanda: “cos’è esattamente un punto di ripristino?“. La risposta è semplice: “un posto nella vita dove puoi ricominciare se ne hai bisogno. L’unica cosa a cui devi pensare è eseguire il backup regolarmente”. Il problema nasce nel momento in cui qualcuno elimina il tuo punto di ripristino!

Le premesse di Restore Point sembrerebbero molto interessanti, speriamo solo che il film possa un giorno essere distribuito anche nel nostro Paese.

Restore Point (Bod obnovy)

Restore Point è stato diretto dall’esordiente Robert Hloz, il quale ne ha curato anche la sceneggiatura. Nel cast Andrea Mohylová nei panni dell’agente Em Trochinowska, inoltre Jan Vlasák, Matěj Hádek, Václav Neužil, Karel Dobrý, Agáta Kryštůfková, Milan Ondrík e Iveta Dušková.

La premiere del film è prevista nella Repubblica Ceca il 21 settembre prossimo.