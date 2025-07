Resident Evil | Zach Cregger torna a parlare del suo film

Il regista dell’osannato “Barbarian” Zach Cregger è tornato a parlare del suo prossimo film ispirato alla saga videoludica Resident Evil.

Con gli appassionati di genere horror in attesa di dare uno sguardo a “Weapons“, il regista Zach Cregger è tornato a parlare di Resident Evil in occasione di una nuova intervista riportata in rete da Deadline. In particolare, il regista sottolineato il motivo per cui ha scelto di accettare questa nuova esperienza lavorativa:

“Perché adoro i giochi. Ho giocato a tutti i giochi. Ho giocato a Resident Evil 4 un centinaio di volte. Ne sono ossessionato. E quindi, voglio solo raccontare una storia che sembri onorare l’esperienza che si vive giocando.” Ed ancora sui film realizzati in precedenza: “Non ho visto i film, non fa per me. Ma i videogiochi mi piacciono. È un parco giochi che adoro… Penso che il film sarà fantastico. Penso che sarà fantastico.”

Alcune settimane fa, Cregger ha rilasciato un’intervista in cui ha confermato che il suo Resident Evil non sarà assolutamente fedele alla narrativa dei giochi, ma che allo stesso modo non romperà nessuna regola fondamentale. Trovate alcuni passaggi dell’intervista a Cregger in questo nostro articolo.

Le riprese del nuovo Resident Evil non sono ancora partite, mentre l’uscita nelle sale USA è stato fissato da Sony Pictures a partire dal 18 settembre 2026.

Resident Evil | Altre informazioni dal film

Constantin Film sta producendo e co-finanziando il film. Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee (Barbarian, Minecraft) e Miri Yoon ( Woman of the Hour, Weapons ) di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions stanno anche producendo. Nicole Brown supervisionerà per la Columbia Pictures della Sony. Zach Cregger dirige su una sceneggiatura co-scritta assieme a Shay Hatten.

Resident Evil | Breve Storia al Cinema

La saga Resident Evil ha già avuto diverse iterazioni hollywoodiane. Paul W.S. Anderson ha realizzato ben sei film tra il 2002 ed il 2017 con risultati da considerare altalenanti. Nel 2021, poi, Johannes Roberts ha tentato la strada del reboot ma in questo caso il risultato è stato considerato da molti un vero e proprio disastro. Nel 2022, poi, Netflix ha provato la strada della serie tv, ma anche in questo caso il risultato è stato un flop, la serie è stata di fatto cancellata dopo una sola stagione.