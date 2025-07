Resident Evil: Zach Cregger offre novità sul suo film

Le riprese del nuovo film ispirato ai videogames Resident Evil non sono ancora partite, ma ad offrire aggiornamenti importanti è il suo regista Zach Cregger.

Con il suo Weapons atteso nelle sale dal 6 agosto, l’acclamato regista Zach Cregger si è ritrovato a parlare di Resident Evil con la rivista SFX. In particolare il regista ha lasciato intendere che il suo adattamento cinematografico non sarà esattamente fedele ai videogames, ma allo stesso tempo ha fatto sapere che “nessuna regola verrà infranta“.

Ecco alcuni passaggi della sua intervista alla rivista: “Sono un grandissimo fan di Resident Evil. Li ho giocati tutti. Non so quante volte ho semplicemente rigiocato [RE4] più e più volte. Lo adoro. Non cerco certo di essere completamente obbediente alla tradizione dei giochi.”

Ed ancora: “Cerco di raccontare una storia che sia autentica, fedele all’esperienza che si vive giocando. Non credo di infrangere nessuna regola importante, ma riconosco anche che, qualunque cosa io faccia, la gente continuerà a seguirmi online“, conclude poi il discorso così: “quindi, tutto ciò che voglio fare è realizzare un film davvero bello e raccontare una storia avvincente. So che sarò soddisfatto del film, e spero che lo saranno anche altri.”

Insomma, il messaggio è chiaro, e soprattutto diretto allo zoccolo duro dei fan della saga Resident Evil, bisognerà tenersi forte poiché il suo film sarà un’esperienza cinematografica senza paragoni col passato, e noi di Universal Movies non possiamo che esserne grati, basti pensare a ciò che Hollywood ha fatto fino ad oggi con questa iconica saga videoludica.

Resident Evil | Altre informazioni dal film

Constantin Film sta producendo e co-finanziando il film. Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee (Barbarian, Minecraft) e Miri Yoon ( Woman of the Hour, Weapons ) di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions stanno anche producendo. Nicole Brown supervisionerà per la Columbia Pictures della Sony. Zach Cregger dirige su una sceneggiatura co-scritta assieme a Shay Hatten.

Resident Evil | Breve Storia al Cinema

La saga Resident Evil ha già avuto diverse iterazioni hollywoodiane. Paul W.S. Anderson ha realizzato ben sei film tra il 2002 ed il 2017 con risultati da considerare altalenanti. Nel 2021, poi, Johannes Roberts ha tentato la strada del reboot ma in questo caso il risultato è stato considerato da molti un vero e proprio disastro. Nel 2022, poi, Netflix ha provato la strada della serie tv, ma anche in questo caso il risultato è stato un flop, la serie è stata di fatto cancellata dopo una sola stagione.

Nel 2023 è stato pubblicato il trailer del documentario George A Romero’s Resident Evil che racconta di come Hollywood abbia bloccato la realizzazione del suo film, offrendo tra l’altro alcune sequenze di girato raccolte da fonti vicine al celebre regista.

Nel corso degli anni, infine, sono stati realizzati molti film animati, tra cui Degeneration e L’isola della Morte, e tutti – o quasi – hanno raccolto l’apprezzamento degli appassionati.