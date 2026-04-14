L’universo di Umbrella Corporation sta per tornare sul grande schermo con una veste inedita e decisamente più oscura. Durante il CinemaCon di Las Vegas, Sony ha offerto (via Deadline) un primo sguardo esclusivo al nuovo film di Resident Evil, affidato alla regia di Zach Cregger, già acclamato per l’horror cult Barbarian.

Il trailer mostrato a porte chiuse (con la speranza di vederlo molto presto qui in rete) ha subito chiarito il tono della pellicola: sarà un’esperienza viscerale, brutale e profondamente ancorata alle atmosfere di terrore che hanno reso celebre la saga di Capcom.

Il protagonista della storia è Bryan, interpretato da Austin Abrams, un corriere medico che si ritrova coinvolto in una spirale di caos durante una notte gelida e nevosa. Le prime sequenze mostrano Bryan rifugiarsi in una casa buia e isolata dopo un incidente stradale; in una telefonata disperata alla fidanzata, l’uomo avverte che la situazione è “seriamente compromessa” e che potrebbe essere l’ultima volta che si sentono. Sebbene il trailer non sveli esplicitamente la natura della minaccia, brevi e cruenti scorci mostrano creature mostruose e corpi martoriati che cadono dall’alto nella neve.

Resident Evil: un viaggio nel terrore senza “acrobazie narrative”

Zach Cregger, intervenuto personalmente sul palco, ha descritto il film come una “grande corsa spaventosa“, sottolineando di aver giocato per decenni ai titoli di Resident Evil per catturarne l’essenza cinematografica fatta di gestione delle risorse e puro senso di angoscia. A differenza dei suoi lavori precedenti, questo reboot non utilizzerà salti temporali o strutture narrative disorientanti: lo spettatore sarà “bloccato” con il protagonista in un viaggio a piedi attraverso un mondo determinato a distruggerlo.

Il cast del nuovo film Resident Evil

Zach Cregger dirigerà Resident Evil su una sceneggiatura co-scritta assieme a Shay Hatten. Constantin Film sta producendo e co-finanziando il film. Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee (Barbarian, Minecraft) e Miri Yoon ( Woman of the Hour, Weapons ) di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions stanno anche producendo. Nicole Brown supervisionerà per la Columbia Pictures della Sony. Il cast di Resident Evil include Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis e Johnno Wilson. Il film arriverà nelle sale il prossimo 18 settembre 2026.

Gli altri film Resident Evil

Paul W.S. Anderson ha realizzato ben sei film tra il 2002 ed il 2017 con risultati da considerare altalenanti. Nel 2021, poi, Johannes Roberts ha tentato la strada del reboot ma in questo caso il risultato è stato considerato da molti un vero e proprio disastro. Nel 2022, poi, Netflix ha provato la strada della serie tv, ma anche in questo caso il risultato è stato un flop, la serie è stata di fatto cancellata dopo una sola stagione.

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