Sony Pictures ha rilasciato tramite i propri canali social un esclusivo video backstage e due poster inediti dedicati al nuovo e atteso capitolo cinematografico di Resident Evil. Il progetto, che si configura come un reboot totale slegato dalle precedenti iterazioni cinematografiche, è affidato come noto alla regia di Zach Cregger, già acclamato autore dell’horror cult Barbarian.

Il film si propone come un adattamento nei toni estremamente fedele e cupo rispetto all’omonima saga videoludica di Capcom, distanziandosi nettamente dalla svolta action del passato per riabbracciare le pure atmosfere survival horror delle origini. Le nuove immagini promozionali arrivano a poche settimane di distanza dal rilascio del primo, inquietante teaser trailer ufficiale, confermando l’uscita nelle sale cinematografiche mondiali per il prossimo settembre.

L’operazione commerciale si inserisce in un momento d’oro per le trasposizioni multimediali dell’industria videoludica. Per analizzare l’impatto e il percorso intrapreso da queste produzioni negli ultimi anni, vi rimandiamo al nostro approfondimento speciale dedicato all’evoluzione dei film e delle serie TV ispirati ai videogames.

Zach Cregger talks survival horror and his vision for Resident Evil. From the mind behind Weapons and Barbarian, Resident Evil is in theatres 9.18. Filmed for IMAX. #ResidentEvil pic.twitter.com/Z6AhvXy59E — Sony Pictures (@SonyPictures) May 21, 2026

Il cast e la visione horror del nuovo Resident Evil targato Sony Pictures

Il video dal set mostra i primi dettagli sulla ricostruzione delle location iconiche del franchise, evidenziando una forte attenzione verso gli effetti pratici e la fotografia claustrofobica. Il cast principale del lungometraggio schiera una nuova generazione di talenti hollywoodiani, tra cui spicca l’attore Austin Abrams (Euphoria).

I due poster inediti rilasciati da Sony Pictures focalizzano l’attenzione sulla minaccia biologica della Umbrella Corporation e sul ritorno a dinamiche horror pure, cifra stilistica consolidata del regista Cregger. La produzione del progetto è curata da Sony Pictures in collaborazione con Screen Gems.

Nuovi poster Resident Evil (Sony Pictures)

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