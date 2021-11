Resident Evil: Welcome to Raccoon City, un nuovo trailer con tante sequenze inedite

Sony Pictures ha rilasciato poco fa un nuovo trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il reboot cinematografico della celebre saga tratta dai videogames Capcom.

Nel nuovo breve trailer sono presenti tante sequenze inedite, ed uno sguardo più approfondito ai terrificanti mostri contro cui i protagonisti Leon, Chris, Jill e Claire dovranno scontrarsi nel loro viaggio nell’infernale Raccoon City. Inoltre il nuovo trailer si presenta con taglio molto cupo e terrificante, proprio a sottolineare la scelta di Johannes Roberts di puntare ad un adattamento horror più in linea con la saga originale.

RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Johannes Roberts, e sceneggiato da Greg Russo, e prodotto da James Wan. CAST: Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, e Neal McDonough sarà William Birkin, Donal Logue, Chad Rock, Lily Gao. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 novembre 2021. In Italia dal 25 novembre.

TRAMA: Raccoon City, un tempo dimora del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una terra desolata, mentre un grande male fermentava sotto la superficie. Quando quel male viene scatenato, i cittadini vengono cambiati per sempre e un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà lavorare insieme per scoprire la verità dietro l’Umbrella e soprattutto sopravvivere alla notte. Ritornando alle terrificanti radici del famosissimo franchise di videogiochi Resident Evil, il fan e regista Johannes Roberts riporta in vita un franchise da un miliardo di dollari con una versione per una nuova generazione di fan.