Sony ha rilasciato la versione italiana del primo teaser trailer di Resident Evil, l’atteso ritorno sul grande schermo del leggendario franchise videoludico.
Questa volta, la saga si affida alla mente del visionario regista Zach Cregger (Barbarian, Weapons), che promette una nuova e terrificante interpretazione dell’universo Capcom, distaccandosi dai precedenti adattamenti per esplorare territori più cupi e autoriali.
In una storia completamente inedita, la pellicola segue le vicende di Bryan, interpretato da Austin Abrams (Euphoria), un corriere medico che si ritrova involontariamente coinvolto in una frenetica sfida contro il tempo per sopravvivere. Una notte apparentemente ordinaria sprofonda improvvisamente in uno sconvolgente e orribile caos urbano, costringendo il protagonista a confrontarsi con minacce di cui ignorava l’esistenza.
Il rilancio di Resident Evil tra horror d’autore e azione
L’approccio di Cregger sembra voler riportare la tensione e il senso di claustrofobia alle radici della serie, puntando su una narrazione serrata e su un’estetica horror moderna. Questo nuovo capitolo si inserisce in un periodo d’oro per gli adattamenti dei videogiochi, arrivando in sala poco dopo altri titoli di grande richiamo come l’imminente debutto di Mortal Kombat II, pronto a infiammare i botteghini con i suoi celebri combattimenti.
Con una trama che promette di sorprendere anche i fan di lunga data e un cast che punta sulla freschezza di Abrams, il nuovo Resident Evil si candida a essere uno degli eventi cinematografici di genere più significativi del 2026. L’appuntamento con il terrore è fissato esclusivamente al cinema, a partire dal 17 settembre.
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