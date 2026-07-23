Il franchise horror più celebre della storia dei videogiochi “Resident Evil” si prepara a tornare sul grande schermo con una veste completamente inedita e viscerale. Sony Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di Resident Evil, il nuovo adattamento cinematografico diretto da Zach Cregger, l’acclamato regista che ha conquistato la critica e il pubblico con le atmosfere inquietanti di Barbarian e Weapons.

Il film, in arrivo nelle sale italiane a partire dal 17 settembre, promette di inaugurare “una nuova era del male” allontanandosi dai canoni del passato per regalare allo spettatore un incubo metropolitano ad altissima tensione.

Un corriere medico e una notte di follia: la corsa contro il tempo di Bryan

A differenza delle trasposizioni precedenti, la pellicola abbraccia un racconto del tutto originale che mette al centro un protagonista comune travolto dall’orrore. La trama segue infatti le vicende di Bryan (interpretato da Austin Abrams), un semplice corriere medico che si ritrova suo malgrado intrappolato in una drammatica lotta per la sopravvivenza quando una notte apparentemente qualunque sprofonda nel caos più totale.

Con un cast d’eccezione che affianca ad Abrams volti amati come Zach Cherry, Kali Reis e Paul Walter Hauser, Zach Cregger firma un thriller-horror al cardiopalma che punta a reinventare dalle fondamenta il mito di Resident Evil.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Resident Evil

Resident Evil Regia: Zach Cregger

Zach Cregger Sceneggiatura: Zach Cregger

Zach Cregger Cast: Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser

Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser Produzione: Sony Pictures, PlayStation Productions

Sony Pictures, PlayStation Productions Distribuzione in Italia: Eagle Pictures / Sony Pictures

Eagle Pictures / Sony Pictures Data di uscita: 17 settembre 2026

17 settembre 2026 HUB di Riferimento: Film/Serie da Videogames