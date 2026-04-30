Dopo il successo di critica e pubblico con Barbarian e il trionfo agli Oscar di Weapons, Zach Cregger accetta la sfida di riportare sul grande schermo uno dei franchise videoludici più iconici di sempre: Resident Evil.

Sony e Columbia Pictures hanno finalmente rilasciato il teaser trailer, svelando un approccio che promette di essere tanto fedele al materiale originale quanto originale nella messa in scena.

Nonostante la saga conti già sette pellicole, la versione di Cregger si distacca dal passato per proporsi come un’opera standalone dotata di una forte impronta autoriale. “Se amate i giochi, sentirete la loro influenza ovunque nel film“, ha dichiarato il regista al CinemaCon, definendosi un fan di lunga data della serie Capcom. La storia segue Bryan, interpretato da Austin Abrams, un corriere medico che si ritrova coinvolto in una lotta disperata per la sopravvivenza durante una notte di puro caos e orrore.

Resident Evil e il futuro dei film tratti da videogiochi

L’annuncio del trailer conferma il momento d’oro per le trasposizioni cinematografiche dei brand videoludici. Mentre cresce l’attesa per vedere come Cregger e lo sceneggiatore Shay Hatten abbiano rielaborato i miti della Umbrella Corporation, gli appassionati del genere hanno già gli occhi puntati sulle prossime grandi uscite. Tra queste spicca sicuramente Mortal Kombat II, pronto a portare nuovamente i combattimenti più brutali nelle sale.

Il cast del nuovo film Resident Evil

Zach Cregger dirigerà Resident Evil su una sceneggiatura co-scritta assieme a Shay Hatten. Constantin Film sta producendo e co-finanziando il film. Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee (Barbarian, Minecraft) e Miri Yoon ( Woman of the Hour, Weapons ) di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions stanno anche producendo. Nicole Brown supervisionerà per la Columbia Pictures della Sony. Il cast di Resident Evil include Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis e Johnno Wilson.

Gli altri film Resident Evil

Paul W.S. Anderson ha realizzato ben sei film tra il 2002 ed il 2017 con risultati da considerare altalenanti. Nel 2021, poi, Johannes Roberts ha tentato la strada del reboot ma in questo caso il risultato è stato considerato da molti un vero e proprio disastro. Nel 2022, poi, Netflix ha provato la strada della serie tv, ma anche in questo caso il risultato è stato un flop, la serie è stata di fatto cancellata dopo una sola stagione.

L’appuntamento al cinema con l’orrore di Raccoon City è fissato per il prossimo 18 settembre 2026.

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