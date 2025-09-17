Resident Evil | Paul Walter Hauser nel cast del nuovo film

Paul Walter Hauser è stato scelto per entrare nel cast di Resident Evil, il nuovo film basato sui popolari videogiochi horror di Capcom.

Con “Weapons” divenuto uno dei campioni d’incasso del genere horror del 2025, il regista Zach Cregger si sta apprestando ad iniziare la sua avventura sul set di Resident Evil, e tra gli attori che faranno parte del suo cast spicca da stasera il nome di Paul Walter Hauser, attore recentemente apprezzato in “I Fantastici 4: Gli inizi“. La conferma è arrivata da un articolo di Deadline. Al momento nessun dettaglio è stato rivelato sul ruolo.

Al momento il cast di Resident Evil conta, oltre che il suddetto Hauser, anche Austin Abrams, il cui nome spicca tra i protagonisti del cast nel successo mondiale “Weapons“.

Quale sarà la trama del Resident Evil di Zach Cregger?

La trama del nuovo Resident Evil racconterà la storia di Bryan (interpretato da Austin Abrams), un corriere di organi che viene inviato a consegnare qualcosa al Racoon City General Hospital. Ad offrire l’aggiornamento “da confermare” è stato l’insider Daniel Richtman.

“Durante il tragitto su una strada di montagna innevata, investe accidentalmente una sconosciuta con la sua auto. Lei sopravvive, ma qualcosa non va“, si legge nel resto della sinossi. “Mentre cerca di aiutare, Bryan si imbatte in una vera e propria epidemia che coinvolge terrificanti mutazioni tentacolari e mostruosità bioingegnerizzate“.

Cosa sappiamo di Resident Evil, il film di Zach Cregger?

Zach Cregger dirigerà Resident Evil su una sceneggiatura co-scritta assieme a Shay Hatten. Constantin Film sta producendo e co-finanziando il film. Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee (Barbarian, Minecraft) e Miri Yoon ( Woman of the Hour, Weapons ) di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions stanno anche producendo. Nicole Brown supervisionerà per la Columbia Pictures della Sony.

Le riprese del nuovo film non sono ancora partite, mentre l’uscita nelle sale USA è stato fissato da Sony Pictures a partire dal 18 settembre 2026.

Gli altri film Resident Evil

Paul W.S. Anderson ha realizzato ben sei film tra il 2002 ed il 2017 con risultati da considerare altalenanti. Nel 2021, poi, Johannes Roberts ha tentato la strada del reboot ma in questo caso il risultato è stato considerato da molti un vero e proprio disastro. Nel 2022, poi, Netflix ha provato la strada della serie tv, ma anche in questo caso il risultato è stato un flop, la serie è stata di fatto cancellata dopo una sola stagione.

Il film di Cregger sarà la vera svolta di una saga che ha da sempre strizzato l’occhio ad Hollywood? Non resta che attendere per scoprirlo.