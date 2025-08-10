Weapons finalmente nelle sale, ed il regista Zach Cregger è tornato a parlare del suo prossimo film ispirato ai videogames Resident Evil.

Forte dell’entusiasmo della critica per i suoi ultimi lavori horror (Barbarian e Weapons), il regista Zach Cregger ha avuto modo di parlare nuovamente di Resident Evil, del suo approccio al materiale di base e di quello che i fan della saga videoludica possono aspettarsi dal film (via Deadline).

In particolare, Cregger ha sottolineato una volta ancora la sua disponibilità a mantenere intatte le regole del gioco originale, ma senza però dover raccontare storie già note. “Sono un grande ammiratore dei giochi, quindi racconto una storia che è una lettera d’amore ai giochi e ne segue le regole.”

Ed ancora: “È fedele alla tradizione dei giochi, è solo una storia diversa. Non racconterò la storia di Leon, perché la storia di Leon è raccontata nei giochi. [I fan] ce l’hanno già.”

Queste ultime dichiarazioni seguono di pari passo quelle meno recenti rilasciate nel mese di luglio dove, in sostanza, il regista ha affermato di voler mantenere la narrativa della saga Resident Evil, ma senza dover raccontare storie già note (leggete la notizia nel dettaglio).

Resident Evil | Altre informazioni dal film

Constantin Film sta producendo e co-finanziando il film. Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee (Barbarian, Minecraft) e Miri Yoon ( Woman of the Hour, Weapons ) di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions stanno anche producendo. Nicole Brown supervisionerà per la Columbia Pictures della Sony. Zach Cregger dirige su una sceneggiatura co-scritta assieme a Shay Hatten.

Le riprese del nuovo Resident Evil non sono ancora partite, mentre l’uscita nelle sale USA è stato fissato da Sony Pictures a partire dal 18 settembre 2026.

Resident Evil | Breve Storia al Cinema

La saga Resident Evil ha già avuto diverse iterazioni hollywoodiane. Paul W.S. Anderson ha realizzato ben sei film tra il 2002 ed il 2017 con risultati da considerare altalenanti. Nel 2021, poi, Johannes Roberts ha tentato la strada del reboot ma in questo caso il risultato è stato considerato da molti un vero e proprio disastro. Nel 2022, poi, Netflix ha provato la strada della serie tv, ma anche in questo caso il risultato è stato un flop, la serie è stata di fatto cancellata dopo una sola stagione.