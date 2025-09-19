Zach Cregger si sta preparando per aprire il set del suo nuovo film ispirato al videogame Resident Evil.

Il successo ottenuto con “Weapons” è ancora sotto gli occhi di pubblico e critica, ma adesso è tempo per Cregger di iniziare ad occuparsi del tanto agognato film Resident Evil. A tal proposito, il regista è tornato a parlare del suo nuovo film con EW (via GamesRadar), confermando la sua volontà andare avanti con una storia completamente inedita, ma allo stesso tempo ambientata nello stesso universo narrativo tanto amato dai fan.

Cos’ha detto Zach Cregger su Resident Evil?

In sostanza Zach Cregger si è limitato a confermare la volontà di raccontare una storia inedita, ma ha anche affermato che nessun personaggio storico sarà introdotto nel film, Leon Kennedy incluso. “Non ruberò Leon per inserirlo in una storia originale. Penso che sarebbe presuntuoso“, ha detto Cregger. “Ma rispetto abbastanza i giochi da voler raccontare una storia di Resident Evil nel canone di Resident Evil che lasci comunque intatto tutto ciò che amano dei giochi, capisci cosa intendo?“

Sulla trama il regista ha continuare a tenersi sul vago: “È una storia completamente originale”, ha rivelato Cregger. “Guardandola, penserete: ‘Questo è molto Zach’. È solo che è ambientata nel mondo di Resident Evil. Non credo che i fan dei videogiochi ne saranno delusi.”

Quale sarà la trama del Resident Evil di Zach Cregger?

La trama del nuovo Resident Evil racconterà la storia di Bryan (interpretato da Austin Abrams), un corriere di organi che viene inviato a consegnare qualcosa al Racoon City General Hospital. Ad offrire l’aggiornamento “da confermare” è stato l’insider Daniel Richtman.

“Durante il tragitto su una strada di montagna innevata, investe accidentalmente una sconosciuta con la sua auto. Lei sopravvive, ma qualcosa non va“, si legge nel resto della sinossi. “Mentre cerca di aiutare, Bryan si imbatte in una vera e propria epidemia che coinvolge terrificanti mutazioni tentacolari e mostruosità bioingegnerizzate“.

Cosa sappiamo di Resident Evil, il film di Zach Cregger?

Zach Cregger dirigerà Resident Evil su una sceneggiatura co-scritta assieme a Shay Hatten. Constantin Film sta producendo e co-finanziando il film. Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee (Barbarian, Minecraft) e Miri Yoon ( Woman of the Hour, Weapons ) di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions stanno anche producendo. Nicole Brown supervisionerà per la Columbia Pictures della Sony. Il cast di Resident Evil al momento include Austin Abrams, Paul Walter Hauser.

Le riprese del nuovo film non sono ancora partite, mentre l’uscita nelle sale USA è stato fissato da Sony Pictures a partire dal 18 settembre 2026.

Gli altri film Resident Evil

Paul W.S. Anderson ha realizzato ben sei film tra il 2002 ed il 2017 con risultati da considerare altalenanti. Nel 2021, poi, Johannes Roberts ha tentato la strada del reboot ma in questo caso il risultato è stato considerato da molti un vero e proprio disastro. Nel 2022, poi, Netflix ha provato la strada della serie tv, ma anche in questo caso il risultato è stato un flop, la serie è stata di fatto cancellata dopo una sola stagione.

Il film di Cregger sarà la vera svolta di una saga che ha da sempre strizzato l’occhio ad Hollywood? Non resta che attendere per scoprirlo.