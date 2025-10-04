Resident Evil | Tre nuovi attori nel cast del film

Il cast del nuovo film Resident Evil continua a crescere, i volti nuovi sono quelli di Zach Cherry, Kali Reis e Johnno Wilson.

Mentre ci si aspetta che Zach Cregger batta presto il primo ciak, la pre-produzione di Resident Evil continua ad offrire nuovi aggiornamenti. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Zach Cherry (Scissione), Kali Reis (True Detective) e Johnno Wilson (Twisted Metal) si sono aggiunti al cast in costruzione. Secondo THR Cherry vestirà il ruolo di uno scienziato ospedaliero, la Reis un veterino militare, mentre nessun dettaglio su quello assegnato a Wilson.

Quale sarà la trama del Resident Evil di Zach Cregger?

La trama del nuovo Resident Evil racconterà la storia di Bryan (interpretato da Austin Abrams), un corriere di organi che viene inviato a consegnare qualcosa al Racoon City General Hospital. Ad offrire l’aggiornamento “da confermare” è stato l’insider Daniel Richtman.

“Durante il tragitto su una strada di montagna innevata, investe accidentalmente una sconosciuta con la sua auto. Lei sopravvive, ma qualcosa non va“, si legge nel resto della sinossi. “Mentre cerca di aiutare, Bryan si imbatte in una vera e propria epidemia che coinvolge terrificanti mutazioni tentacolari e mostruosità bioingegnerizzate“.

Cosa sappiamo di Resident Evil, il film di Zach Cregger?

Zach Cregger dirigerà Resident Evil su una sceneggiatura co-scritta assieme a Shay Hatten. Constantin Film sta producendo e co-finanziando il film. Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee (Barbarian, Minecraft) e Miri Yoon ( Woman of the Hour, Weapons ) di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions stanno anche producendo. Nicole Brown supervisionerà per la Columbia Pictures della Sony. Il cast di Resident Evil al momento include Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis e Johnno Wilson.

Le riprese del nuovo film non sono ancora partite, mentre l’uscita nelle sale USA è stato fissato da Sony Pictures a partire dal 18 settembre 2026.

Gli altri film Resident Evil

Paul W.S. Anderson ha realizzato ben sei film tra il 2002 ed il 2017 con risultati da considerare altalenanti. Nel 2021, poi, Johannes Roberts ha tentato la strada del reboot ma in questo caso il risultato è stato considerato da molti un vero e proprio disastro. Nel 2022, poi, Netflix ha provato la strada della serie tv, ma anche in questo caso il risultato è stato un flop, la serie è stata di fatto cancellata dopo una sola stagione.

Il film di Cregger sarà la vera svolta di una saga che ha da sempre strizzato l’occhio ad Hollywood? Non resta che attendere per scoprirlo.