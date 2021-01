Il colosso dello streaming Netflix nel corso del 2021 rilascerà Resident Evil Infinity Darkness, nuovo progetto animato legato al celebre franchise videoludico.

Questa sera, grazie a Resident Evil Showcase è noto che il progetto in questione non sarà una serie animata, ma un film standalone, e che la sua trama sarà ambientata subito dopo gli eventi apprezzati nel videogame Resident Evil 4. Di seguito vi proponiamo anche quella che sembra la sinossi ufficiale diffusa da Netflix:

“Quando i rischi biologici si scatenano, solo un paio di cacciatori di zombi veterani possono portare a termine il lavoro.”

Qui di seguito anche un nuovo breve teaser trailer di Resident Evil Infinity Darkness.

Resident Evil Infinite Darkness è stato prodotto e supervisionato da Hiroyuki Kobayashi di Capcom, mentre la produzione è stata curata da TMS Entertainment. L’animazione è stata curata da Quebico, con la produzione di Kei Miyamoto. La regia è stata affidata a Bronwen Hughes (The Walking Dead). Questa di seguito è la descrizione del film approdata in rete nei mesi scorsi:

La storia si svolgerà in due dimensioni temporali diverse. Nella prima le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, trovandosi così alle prese con una nuova realtà mentre affrontano i problemi dell’adolescenza. Più tempo trascorrono nella città, più si rendono conto che è molto di più rispetto a quello che sembra e il loro padre potrebbe nascondere dei segreti oscuri che potenzialmente potrebbero distruggere il mondo. Nella seconda dimensione temporale gli eventi sono ambientati dieci anni nel futuro: ci sono meno di quindici milioni di persone in vita sulla Terra e oltre sei miliardi di mostri – persone e animali infettati con il T-Virus. Jade ha ora 30 anni e lotta per sopravvivere nel Nuovo Mondo e contro i segreti del proprio passato che riguarda la sorella, il padre e se stessa.

La prima stagione sarà composta da 8 episodi, e vedrà la luce nel corso del 2021.