A poche ore dal debutto del primo terrorizzante trailer, l’attesa per il reboot di Resident Evil si fa ancora più rovente.

In occasione del San Diego Comic-Con, il regista Zach Cregger (Barbarian) e il protagonista Austin Abrams hanno approfondito con Deadline la nascita di un progetto che promette di essere una vera e propria lettera d’amore al capolavoro videoludico di Capcom. Un film ritmato, privo di fronzoli e viscerale, lontano dall’azione pura dei vecchi adattamenti per riabbracciare il terrore puro e l’atmosfera soffocante delle origini.

Per un primo assaggio dell’incubo metropolitano in arrivo il 17 settembre nelle sale, potete guardare il trailer ufficiale di Resident Evil.

Niente personaggi storici e soli 95 minuti: “Volevo un horror essenziale, teso e cattivo”

Una delle scelte più coraggiose di Cregger è stata quella di non inserire i volti iconici dei giochi come Leon S. Kennedy o Wesker, focalizzandosi su una storia inedita ambientata a Raccoon City. «Non volevo cannibalizzare ciò che i videogiochi fanno già benissimo. Amo quei giochi e non volevo calpestare i piedi a nessuno», ha confessato il regista. La pellicola punterà su una durata serrata di appena 95 minuti: «I film sono diventati troppo lunghi. Volevo raccontare una storia essenziale, senza calorie in più: snella, cattiva e tesa».

Per ricreare l’esperienza dei primi capitoli, la cinepresa seguirà il protagonista Bryan con movimenti che ricordano la visuale in terza persona dei giochi: «Nelle partite segui il tuo avatar e la telecamera ruota insieme al tuo sguardo. Ho voluto replicare quel meccanismo, costringendo Austin Abrams e il nostro operatore a lavorare in perfetto sincrono». Un’aderenza maniacale al ritmo del gioco che include anche puzzle, macchine da scrivere ed erbe curative, per un horror che il regista definisce «non un’azione da duri a colpi di karate, ma una lenta ed estenuante discesa verso l’inferno».

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Resident Evil

Resident Evil Regia: Zach Cregger

Zach Cregger Sceneggiatura: Zach Cregger, Shay Hatten

Zach Cregger, Shay Hatten Cast: Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser

Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser Produzione: Sony Pictures, PlayStation Productions

Sony Pictures, PlayStation Productions Distribuzione in Italia: Eagle Pictures / Sony Pictures

Eagle Pictures / Sony Pictures Data di uscita: 17 settembre 2026

17 settembre 2026 HUB di Riferimento: Film/Serie Tv da Videogames