Con Weapons in sala, iniziano a fioccare i primi dettagli sulla trama di Resident Evil, il prossimo film di Zach Cregger.

Dopo aver raccolto l’elogio della critica e del pubblico, prima con Barbarian e successivamente con Weapons, l’acclamato regista Zach Cregger sembra oramai pronto a concentrarsi sul suo nuovo ambizioso progetto per Sony Pictures, l’adattamento della saga videoludica Resident Evil. Ma se il regista si è limitato a spiegare la sua volontà nell’accettare questa sfida, ci ha pensato il web ad offrire i primi dettagli sulla trama.

Quale sarà la trama del Resident Evil di Zach Cregger?

La trama del nuovo Resident Evil racconterà la storia di Bryan (interpretato da Austin Abrams), un corriere di organi che viene inviato a consegnare qualcosa al Racoon City General Hospital. Ad offrire l’aggiornamento “da confermare” è stato l’insider Daniel Richtman.

“Durante il tragitto su una strada di montagna innevata, investe accidentalmente una sconosciuta con la sua auto. Lei sopravvive, ma qualcosa non va“, si legge nel resto della sinossi. “Mentre cerca di aiutare, Bryan si imbatte in una vera e propria epidemia che coinvolge terrificanti mutazioni tentacolari e mostruosità bioingegnerizzate“.

Cosa sappiamo di Resident Evil, il film di Zach Cregger?

Zach Cregger dirigerà Resident Evil su una sceneggiatura co-scritta assieme a Shay Hatten. Constantin Film sta producendo e co-finanziando il film. Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee (Barbarian, Minecraft) e Miri Yoon ( Woman of the Hour, Weapons ) di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions stanno anche producendo. Nicole Brown supervisionerà per la Columbia Pictures della Sony.

Le riprese del nuovo film non sono ancora partite, mentre l’uscita nelle sale USA è stato fissato da Sony Pictures a partire dal 18 settembre 2026.

Quali sono gli altri film Resident Evil?

Paul W.S. Anderson ha realizzato ben sei film tra il 2002 ed il 2017 con risultati da considerare altalenanti. Nel 2021, poi, Johannes Roberts ha tentato la strada del reboot ma in questo caso il risultato è stato considerato da molti un vero e proprio disastro. Nel 2022, poi, Netflix ha provato la strada della serie tv, ma anche in questo caso il risultato è stato un flop, la serie è stata di fatto cancellata dopo una sola stagione.

Il film di Cregger sarà la vera svolta di una saga che ha da sempre strizzato l’occhio ad Hollywood? Non resta che attendere per scoprirlo.