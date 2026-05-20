Searchlight Pictures ha annunciato che Rental Family – Nelle Vite degli Altri, lungometraggio acclamato nei principali festival internazionali, debutterà in esclusiva streaming in Italia il prossimo 27 maggio 2026 all’interno del catalogo di Disney+.

Ambientato nella Tokyo contemporanea, il film vede come protagonista il premio Oscar® Brendan Fraser nei panni di un attore statunitense alla ricerca di uno scopo in una società in cui si sente isolato. La svolta arriva con l’assunzione in un’agenzia di “famiglie a noleggio“, dove viene pagato per interpretare ruoli surrogati per sconosciuti. Col passare del tempo, la finzione scenica si confonderà con la realtà, portando l’uomo a stringere legami autentici e profondi con i propri clienti.

Prodotta da Sight Unseen Pictures e Knockonwood, la pellicola arriva in streaming forte di un grande successo di critica e pubblico. Dopo l’anteprima al Toronto International Film Festival, il titolo ha ottenuto il bollino “Verified Hot” su Rotten Tomatoes® con il 96% di gradimento del pubblico e l’88% di recensioni positive da parte della critica specializzata.

Il cast internazionale e la firma della regista HIKARI per Searchlight Pictures

La pellicola è diretta, co-sceneggiata e prodotta dalla regista giapponese HIKARI, che ha firmato lo script a quattro mani con Stephen Blahut. La produzione esecutiva ha visto il coinvolgimento diretto di Eddie Vaisman, Julia Lebedev e Shin Yamaguchi.

Oltre alla performance di Brendan Fraser, il cast di Rental Family – Nelle Vite degli Altri schiera il candidato agli Emmy® Takehiro Hira, l’attrice Mari Yamamoto, l’icona del cinema nipponico Akira Emoto e la giovane esordiente Shannon Mahina Gorman, quest’ultima già candidata ai Critics Choice Association Award per la sua interpretazione.

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