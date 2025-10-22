Reminders of Him: La parte migliore di te | Il trailer del film

Universal Pictures ha svelato il trailer di Reminders of Him: La parte migliore di te, il film ispirato al fenomeno letterario della scrittrice bestseller n. 1 del New York Times Colleen Hoover.

Dopo aver ammaliato milioni di appassionati grazie all’adattamento di un altro suo romanzo “It Ends With Us“, la scrittrice Colleen Hoover si appresta a ripetersi grazie al film diretto da Vanessa Caswill ispirato ad un altro suo successo letterario “Reminders of Him“. Il film uscirà nelle sale italiane a partire dal 12 marzo 2026, ma nel frattempo possiamo goderci le immagini del trailer.

Guardate qui il trailer di Reminders of Him: La parte migliore di te

Qual è la trama del film Reminders of Him?

C’era un prima di te, e c’era un durante te. Per qualche ragione, non avevo mai pensato che potesse esserci un dopo di te.

Il fenomeno letterario della scrittrice bestseller n. 1 del New York Times Colleen Hoover diventa un film intenso e trasformativo sulla maternità, il perdono e il potere dell’amore per superare anche il più grave degli errori.

Dopo un’uscita perfetta con il suo ragazzo, Kenna (Maika Monroe; Longlegs, La Mano sulla Culla) commette un errore insopportabile che la porta in prigione. Sette anni dopo, torna nella sua città natale nel Wyoming, decisa a ricostruire la propria vita e a riconquistare la possibilità di rivedere la figlia Diem, che non ha mai conosciuto.

Quando i nonni affidatari di Diem rifiutano con fermezza ogni tentativo di contatto, Kenna trova un’inaspettata compassione – e poi qualcosa di più vero e profondo – in Ledger (Tyriq Withers; HIM, So Cosa Hai Fatto), ex giocatore NFL e proprietario di un bar locale. Ma mentre la loro relazione segreta cresce, aumentano anche i rischi per entrambi, conducendo Kenna verso un nuovo dolore e, infine, verso la speranza di una seconda possibilità.

Altre informazioni su Reminders of Him

Nel cast anche Lauren Graham (Una mamma per amica, Lo Straordinario Mondo di Zoey) e il tre volte vincitore dell’Emmy Bradley Whitford (Scappa – Get Out, Il Racconto dell’Ancella) nei panni dei nonni di Diem, Grace e Patrick; Rudy Pankow (Outer Banks, Uncharted) nel ruolo di Scotty, il padre di Diem; e la vincitrice del Grammy Lainey Wilson (Yellowstone) come Amy, amica e collega di Kenna.

Completano il cast Jennifer Robertson (Schitt’s Creek) nel ruolo della padrona di casa di Kenna, Zoe Kosovic (The Smashing Machine) nei panni di Diem, Hilary Jardine (Holidazed) e Nicholas Duvernay (The White Lotus) come membri dello staff del bar di Ledger, e Monika Myers, al suo debutto, nel ruolo della vicina di casa Lady Diana.

Guidata da un team creativo tutto al femminile, Vanessa Caswill (La Probabilità Statistica dell’Amore a Prima Vista, Piccole donne – miniserie) dirige Reminders of Him – La parte migliore di te da una sceneggiatura di Colleen Hoover e Lauren Levine, tratta dal romanzo di Hoover. Il film è prodotto da Colleen Hoover (It Ends with Us, Regretting You), Lauren Levine (Un ponte per Terabithia, Confess – La serie) e Gina Matthews (Non è romantico?, 30 anni in un secondo), con la produzione esecutiva di Robin Mulcahy Fisichella.

Pubblicato per la prima volta nel 2022, Reminders of Him – La parte migliore di te ha venduto oltre 6 milioni di copie solo negli Stati Uniti ed è stato tradotto in 45 lingue. Tra gli altri successi internazionali di Colleen Hoover figurano It Ends with Us – Siamo noi a dire basta, It Starts with Us – È così che ricomincia, Layla, Heart Bones – Anime connesse, Confess e Verity.