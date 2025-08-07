Regretting You | Tragedie, amori e segreti nel primo trailer

Eagle Pictures ha svelato il primo trailer di Regretting You: Tutto quello che non ti ho detto, il film tratto dal romanzo di Colleen Hoover.

Dopo aver ammaliato tutti con il romanzo “It Ends With Us“, la scrittrice Colleen Hoover è pronta a ripetersi con l’adattamento cinematografico di un’altra sua opera. In Regretting You, infatti, il focus è incentrato sulla tragedia, sulla riscoperta del senso dell’amore, e su certi segreti capaci di cambiare le persone ed i rapporti per sempre.

Il film, diretto da Josh Boone (Colpa delle Stelle), è un “racconto intenso e struggente di una madre, Morgan (Allison Williams), e di sua figlia Clara (Mckenna Grace), travolte da un tragico incidente che cambia per sempre le loro vite. Una verità sconvolgente viene a galla, e con essa il peso dei segreti, delle scelte mancate, delle parole mai dette. Mentre il dolore le mette di fronte a segreti di famiglia sepolti da tempo, madre e figlia si troveranno a ridefinire il senso dell’amore e a riscoprire il legame che le unisce.”

Nel cast spiccano i nomi di Mckenna Grace, Mason Thames (reduce dal successo di Dragon Trainer), Allison Williams, Dave Franco, Scott Eastwood e Willa Fitzgerald. La sceneggiatura è stata invece adattata da Susan McMartin. Regretting You: Tutto quello che non ti ho detto arriverà nelle sale da 4 dicembre 2025.