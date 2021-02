Due nuovi registi per la serie Star Wars dal titolo Andor

Posted on

L’attore Stellan Skarsgard è entrato in trattativa per il cast di Cassian Andor, la seconda serie in live-action dedicata all’universo Star Wars. Noto per il suo ruolo del dottor. Erik Selvig nel Marvel Cinematic Universe, l’attore Stellan Skarsgard viene dato, così come Kyle Soller, in trattativa per un ruolo nella serie live-action dedicata a Cassian