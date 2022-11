I registi di Radio Silence dirigeranno il remake di 1997: Fuga da New York

Posted on

Giovedì 10 novembre. Dopo la giornata di ieri che ha visto le programmazioni televisive concentrate sull’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, concentriamoci sulla programmazione televisiva riguardante i film, che vede, tra gli altri, titoli come Space Cowboys di Clint Eastwood, The Program di Stephen Frears, 1997: Fuga da New York di John