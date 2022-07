Nelle ultime ore il CEO di Marvel Studios “Kevin Feige” ha confermato i nomi dei registi di Blade, Captain America 4 e Thunderbolts.

La notizia è stata riportata su alcune delle più importanti testate giornalistiche, e riguarda tre dei tanti film annunciati durante il panel Marvel Studios al recente San Diego Comic-Con. Nel particolare Bassam Tariq è stato confermato per la regia di Blade, così come Jake Schreier per Thunderbolts e Julius Onah per Captain America: New World Order.

Per scorgere la lunga lista dei film Marvel Studios annunciati durante il Comic-Con vi consigliamo di visitare questo nostro aggiornamento.

Blade sarà sviluppato dai Marvel Studios. Tra i produttori Kevin Feige. La sceneggiatura sarà firmata da Stacy Osei-Kuffour, la regia è stata invece affidata a Bassam Tariq. NEL CAST Mahershala Ali, Delroy Lindo, Aaron Pierre. AL CINEMA dal 3 novembre 2023 al cinema.

Thunderbolts sarà diretto da Jake Schreier, con Eric Pearson impegnato in cabina sceneggiativa. Kevin Feige produrrà attraverso Marvel Studios. AL CINEMA dal 26 luglio 2024 al cinema.

Captain America: New World Order sarà diretto da Julius Onah, la sceneggiatura è stata affidata da tempo nelle mani di Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. NEL CAST Anthony Mackie. AL CINEMA dal 3 maggio 2024.