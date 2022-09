Regan Aliyah si aggiunge al cast della serie Ironheart

Un nuovo ingresso nel cast della serie Ironheart è stato annunciato in queste ore, si tratta della giovanissima Regan Aliyah.

Nota principalmente per progetti quali poco noti qui in Italia quali XO e Kitty, l’attrice si è aggiunta ad un cast già affollato capitanato da Dominique Thorne, scelta dai Marvel Studios come protagonista assoluta nei panni di Riri Williams aka Ironheart. Deadline, che per primo ha riportato la notizia, non ha rivelato nessun dettaglio sul ruolo assegnato alla Aliya.

Le riprese della futura serie Marvel Studios sono attualmente in corso, ed è probabile che i primi contenuti saranno mostrati durante l’evento di casa Disney noto come D23.

IRONHEART

La serie è stata scritta da Chinaka Hodge, per lei anche il ruolo di showrunner. I Marvel Studios produrranno con Kevin Feige. La Proximity Media di Ryan Coogler co-produrrà, mentre Sam Bailey e Angela Barnes si occuperanno della regia dei sei episodi. Le riprese sono partite ad Atlanta dal mese di giugno. NEL CAST Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Harper Anthony, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Zoe Terakes, Regan Aliyah. Su Disney+ da autunno 2023.