Red Sonja | Il film con Matilda Lutz sarà Rated R

A tre anni dall’ultimo aggiornamento, l’adattamento cinematografico del fumetto Red Sonja è sempre più vicino al suo lancio nelle sale.

Attraverso un aggiornamento offerto da SuperHeroHype, infatti, pare che la pellicola diretta da Michael J. Bassett e interpretata da Matilda Lutz avrebbe fatto passi da gigante nell’ultimo periodo ottenendo prima uno studios di distribuzione americano (Samuel Goldwyn Films), ma anche la tanto attesa classificazione “Rated R” (vietato ai minori).

Ad oggi non esiste una data d’uscita ufficiale, ma sempre secondo la celebre fonte l’adattamento di Red Sonja dovrebbe approdare in sala nella seconda metà del 2025, e con un’adesione narrativa importante al materiale originale firmato da Robert E. Howard. In aggiunta, lo studios ha anche svelato una primissima immagine ufficiale (immagine in evidenza).

“Siamo più che entusiasti di annunciare l’uscita di Red Sonja insieme ai nostri partner della Samuel Goldwyn Films“, ha affermato il produttore Jonathan Yunger. “È stato un viaggio incredibile dare vita a questo personaggio iconico. Il regista MJ Bassett e la star Matilda Lutz hanno creato un indimenticabile adattamento cinematografico della sua storia. Non vediamo l’ora che il pubblico sperimenti la potenza e l’emozione di Red Sonja sul grande schermo!“

Red Sonja | Cosa Sappiamo.

La regia di Red Sonja è stata curata da Michael J. Bassett (Solomon Kane), con Joey Soloway (Transparent) e Tasha Huo in cabina sceneggiativa. Nel cast, con Matilda Lutz, spazio anche per Wallis Day (Sex/Life) e Robert Sheehan (The Umbrella Academy).

DESCRIZIONE GRAPHIC NOVEL: “Red Sonja è una guerriera fortissima e un’abilissima utilizzatrice delle armi bianche. In alcune occasioni guida eserciti molto numerosi contro truppe superiori, mostrando strategia e carisma da leader nata, cosa che le attira ammirazione sincera come pure invidia meschina da parte di uomini e donne, soldati e condottieri, reali, nobili e popolani.”