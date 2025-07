Dopo anni di lunga attesa, il primo trailer di Red Sonja si è finalmente palesato in tutto il suo splendore.

Tenuto in naftalina nel corso degli ultimi mesi, il film ispirato al leggendario personaggio nato dai fumetti Marvel Comics, interpretato per l’occasione da Matilda Lutz, è pronto per affrontare, almeno attraverso la visione del primo trailer, la prova più difficile, ovvero quella dei tantissimi appassionati di genere. E dalle primissime immagini pare che violenza e spettacolo siano presenti in abbondanza. A tal proposito, Red Sonja approderà nelle sale USA con un pesante Rated R (vietato ai minori), sotto il marchio Samuel Goldwyn Films dal 15 agosto al cinema e dal 29 agosto in digitale.

Red Sonja arriverà anche nelle nostre sale? Beh, non perdetevi i nostri prossimi aggiornamenti.

Red Sonja | Altre informazioni sul film

La regia di Red Sonja è stata curata da Michael J. Bassett (Solomon Kane), con Joey Soloway (Transparent) e Tasha Huo in cabina sceneggiativa. Nel cast, con Matilda Lutz, spazio anche per Wallis Day (Sex/Life) e Robert Sheehan (The Umbrella Academy). Il film si ispira alla graphic novel dello scrittore Roy Thomas e dall’artista Barry Windsor-Smith per la Marvel Comics nel 1973, parzialmente basata su due personaggi di Robert E. Howard: Red Sonya di Rogatino e Dark Agnes de Chastillon.

Nel film, la celebre Diavolessa con la Spada viene catturata dallo spietato Dragan (Robert Sheehan) e costretta a combattere in un’arena in stile gladiatorio. Quando riesce a fuggire, si unisce a un gruppo di compagni guerrieri per vendicarsi di Dragan e sua moglie, Dark Annisia (Wallis Day).

DESCRIZIONE GRAPHIC NOVEL: “Red Sonja è una guerriera fortissima e un’abilissima utilizzatrice delle armi bianche. In alcune occasioni guida eserciti molto numerosi contro truppe superiori, mostrando strategia e carisma da leader nata, cosa che le attira ammirazione sincera come pure invidia meschina da parte di uomini e donne, soldati e condottieri, reali, nobili e popolani.”