Netflix ha rilasciato stasera Red Sea Diving Resort, il dramma tratto da una storia vera, con Chris Evans. Questa è la nostra recensione.

Diretto da Gideon Raff, il film Red Sea Diving Resort è tratto da una vera storia di eroismo. Nel cast Chris Evans, Haley Bennett, Michiel Huisman, Ben Kingsley, Michael Kenneth Williams e Alessandro Nivola.

Ambientato a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, questo piccolo spaccato di eroismo vero racconta la storia di un gruppo di agenti del mossad che misero la loro vita a rischio per portare in salvo centinaia di rifugiati sudanesi. L'idea assurda e bizzarra fu quella di utilizzare un "finto" resort in Sudan per gestire in gran segreto le loro operazioni di salvataggio.

Il Commento

Vincitore di 2 Emmy, oltre ad un bel po' di nominations, il regista Gideon Raff per il suo grande esordio nella Hollywood che conta sceglie di dirigere un film difficile, con un tema delicato come quello della crisi etiope dei primi anni ottanta. Per sua fortuna (ed ovviamente nostra), dimostra di avere carisma, realizzando un prodotto di discreta fattura.

Non siamo a livello di prodotti eccelsi come Argo (giusto per citare un titolo per certi aspetti simile), ma Red Sea Diving Resort si fa apprezzare per una sceneggiatura pulita e lineare, una regia sufficientemente ancorata alla realtà, ed un cast molto propositivo, guidato per l'occasione da un Chris "Captain America" Evans in versione eroe senza scudo.

Le oltre due ore di visione scorrono non senza appesantimenti narrativi inutili, ciononostante il complesso il livello di intrattenimento è tale da evitare il pericolo noia. I momenti di tensione sono spesso alternati da alleggerimenti narrativi atti a far distinguere Red Sea Diving Resort dal solito drama movie impregnato di sofferenza e dolore. A tal proposito, crediamo che la virtù principale di questo film è proprio la delicatezza con cui vengono trattati temi così brutali.

Il Cast

Abbandonati scudo e costume, Chris Evans ha ora una carriera più che luminosa davanti, con il vantaggio di poter scegliere quali film interpretare. Con Red Sea Diving Resort dimostra di poter tenere sulle spalle il peso di un'intera pellicola, e lo fa interpretando un personaggio ben caratterizzato, ed emotivamente spinto da un irrefrenabile forza d'animo ... un po' come il suo buon vecchio Cap.

Alessandro Nivola torna a discreti livelli recitativi dopo anni di buio assoluto. Il carisma di Ben Kingsley è sempre ben accetto, e ci starebbe alla grande in qualsiasi pellicola. Buono anche l'apporto di Michael Kenneth Williams. Bella e brava invece Haley Bennett.

In Conclusione

Red Sea Diving Resort non sarà un film perfetto, questo è certo, ma intrattiene e regala ottimi spunti di riflessione su ciò che l'essere umano può fare quando spinto da una forza d'animo irrefrenabile. La prima di Chris Evans senza scudo è di buona fattura.