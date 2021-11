Abbiamo visto Red Notice, l’action movie diretto da Rawson Marshall Thurber disponibile su Netflix a partire dal 12 novembre, questa la recensione.

Red Notice, il cui budget si aggira intorno ai 130 milioni di dollari, è una co-produzione Netflix. Tra i produttori Beau Flynn della Flynn Picture Co., Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions. Il film è stato scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber. Nel cast tre delle stelle più brillanti del firmamento di Hollywood: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Inoltre spazio per Ritu Arya e Chris Diamantopolous.

IL FILM

Il film segue le vicende dell’agente dell’FBI John Hartley (Dwayne Johnson) il cui nuovo compito è quello di catturare un noto ladro e truffatore di nome Nolan Booth (Ryan Reynolds). Purtroppo dopo una rapina l’agente dell’FBI viene ingiustamente accusato di aver rubato alcune uova d’oro appartenute a Cleopatra. Questo fatto costringe Hartley ad allearsi con Booth per incastrare “L’Alfiere” (Gal Godot), una delle ladre d’arte più abili e ricercate al Mondo.

REGIA E SCENEGGIATURA

Red Notice parte subito col piede giusto: non passano neanche 5 minuti e lo spettatore viene immerso in un turbinio di scene action. Il regista/autore non perde tempo in inutili chiacchiere, elucubrazioni e quant’altro, regala solo una piccola introduzione e questo deve bastare. Lo spettatore viene semplicemente invitato a sedersi, divertirsi e a godersi il viaggio. Il ritmo è piacevolmente veloce, la regia è frenetica e frizzante, la sceneggiatura è abbastanza serrata e perlopiù solida, anche se nella seconda parte della pellicola diventa abbastanza prevedibile e scontata.

CAST E SCENOGRAFIA

Gazie al direttore della fotografia Marcus Forderer, i set e le location sono spettacolari. Red Notice è un continuo viaggiare, anche se a volte in maniera un po’ caotica e non sempre logica. Dwayne Johnson e Ryan Reynolds non si risparmiano di certo nel fare ciò per cui sono apprezzati e in cui sono bravi, quindi vediamo il roccioso e serioso John Hartley e lo scanzonato, sarcastico e ironico Nolan Booth “percorrere strade” che i rispettivi interpreti solitamente frequentano. Gal Godot, pur essendo assolutamente affascinante, qui non incarna perfettamente il ruolo dell’Alfiere, una ladra molto attraente e assolutamente esperta, non solo nell’arte che ama trafugare, ma anche in quella della seduzione.

IN CONCLUSIONE

Red Notice non è esattamente perfetto, neanche troppo originale, inoltre in certi momenti l’azione può diventare inverosimile, con una seconda parte talvolta prevedibile, ciononostante il prodotto offerto è assolutamente godibile, divertente e frizzante. Il consiglio è quello di non prenderlo sul serio e sedersi per godersi il viaggio, come del resto è nei piani di Rawson Marshall Thurber.