Red Notice, pellicola targata Netflix, è pronta a ripartire a metà settembre, dopo lo stop imposto a causa della pandemia del COVID-19. Ad annunciarlo è Dwayne "The Rock" Johnson, con un video su Instagram.

"Si torna al lavoro. Disciplinati, cauti e ottimisti. Come molti di noi qui negli Stati Uniti e in tutto il mondo, tornare indietro può essere una decisione difficile che richiede una reale considerazione e una pianificazione strategia intorno alle migliori pratiche sanitarie e misure di sicurezza" - ha spiegato The Rock - "Sono felice di annunciare che la nostra produzione di Red Notice riprenderà il mese prossimo, a metà settembre. Grazie ai nostri straordinari partner di Netflix che sono stati al nostro fianco per fornire una "bolla di quarantena" più sicura e decisa possibile per il nostro team di produzione."

Red Notice è descritto come un action movie dalle tinte comedy e vedrà nel cast non solo Dwayne "The Rock" Johnson, ma anche Ryan Reynolds e Gal Gadot. Il film segue le avventure di un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro di opere d’arte più ricercato del mondo ed è diretto da Rawson Marshall Thurber. Dovrebbe essere distribuito su Netflix nel corso del 2021.