L’avanzata del cinema coreano non si limita a drama, thriller e commedie romantiche. Lost in Starlight, un affascinante film d’animazione diretto dalla prolifica regista Han Ji-won, rende omaggio al maestro Miyazaki e ci accompagna in un viaggio verso Marte.

Disponibile anche in lingua italiana su Netflix, ecco la nostra recensione.

Amore e Sogni su Marte | La Storia di Lost in Starlight

Nan-young (doppiata da Martina Felli nella versione italiana) è un’aspirante astronauta determinata a realizzare il sogno di partecipare alla quarta spedizione su Marte per studiare la sopravvivenza del fiore Adonis amurensis. Jay (Gianluca Cortesi), invece, è un tecnico del suono nostalgico che cerca di mantenersi lavorando in un negozio di apparecchiature audio d’epoca in una Seoul futuristica.

I due giovani si incontrano per caso: la rottura di un vecchio giradischi li porterà a frequentarsi e, inevitabilmente, a innamorarsi. Faranno di tutto per restare uniti, ma il sogno di Nan-young la condurrà lontano, sul pianeta rosso.

Han Ji-won Rivoluziona il Cinema Coreano | Analisi del Film

Han Ji-won, regista, illustratrice e fumettista coreana emergente, ha debuttato con “Clearer Than You Think”, diventando la più giovane regista a distribuire un film d’animazione nelle sale cinematografiche. Yeon Sang-ho, celebre per Train to Busan, l’ha definita un punto di riferimento per l’animazione coreana. Come in tutte le sue opere, anche in Lost in Starlight, Han Ji-won esplora i temi della giovinezza e dei progetti di vita, evidenziando le difficoltà di sopravvivere in una società coreana spesso oppressiva e stressante.

Lost in Starlight vanta un’animazione di alta qualità, con un’estetica rétro-futuristica che crea un mondo credibile e coinvolgente. Il film narra una storia d’amore universale, capace di superare i confini della Corea e persino quelli planetari. Uno dei punti di forza è la capacità di toccare il cuore attraverso immagini potenti e una colonna sonora perfettamente integrata, con un brano interpretato da Kim Tae-hyung, il V dei BTS.

Perché Guardare Lost in Starlight su Netflix? Emozioni Garantite

La sensibilità di Han Ji-won emerge nel modo in cui affronta temi complessi come il lutto e la malattia, trattati con delicatezza e senza pregiudizi. Nan-young si presenta come una figura femminile moderna, libera da molti stereotipi tipici dei K-drama. I doppiatori originali, Kim Tae-ri e Hong Kyung, danno vita a Nan e Jay con grande intensità.

Lost in Starlight, disponibile su Netflix, è un film d’animazione valido, con qualche piccolo difetto, ma capace di appassionare. Anche se non vi commuoverà come “La collina dei papaveri”, saprà comunque emozionarvi e, forse, farvi versare qualche lacrima.