Il quarto episodio della stagione 3 di Star Trek: Discovery, intitolato “Non ti scordar di me”, è stato appena pubblicato su Netflix. Ecco la nostra recensione.

Continua la ricerca dei resti della Federazione da parte dell’equipaggio della USS: Discovery, che questa volta fa tappa sul pianeta Trill, ben noto ai fan della prima ora, nostalgici del leggendario personaggio di Dax. Ma a differenza delle vecchie avventure di Star Trek: Deep Space Nine, che narravano le vicende della bellissima simbionte Trill, questo episodio in questione si contraddistingue per una caratteristica: la noia.

Una noia che dura dall’inizio alla fine di questi cinquanta interminabili minuti, contrassegnati da dialoghi continui, reiterati, pieni di inutile retorica che non smuove di una virgola ne la trama, ne tantomeno i cuori degli appassionati. E’ veramente una tortura che ricorda con tutti i crismi i peggiori episodi delle due passate stagioni.

Come è accaduto spesso nella storia di questa nuova produzione Star Trek: Discovery, le intenzioni alla base non sarebbero malvagie: un episodio dalla struttura classica, che vede da una parte le vicende personali dell’equipaggio e dall’altra un paio di protagonisti che esplorano un nuovo mondo alla ricerche di nuove specie e nuove idee, spunti di riflessione.

Il problema è che qui gli spunti di riflessione, a differenza di alcuni storici episodi delle vecchie serie Star Trek, sono imposti, forzati attraverso dialoghi che fiaccano la pazienza dello spettatore fino a renderlo esausto. Non c’è uno svolgimento congruo della trama che poi invita al dibattito attraverso le parole dei protagonisti o, appunto, alla riflessione. E’ una continua litania di ideali genericamente progressisti.

Le cause di questa nuova, ennesima debacle? Molteplici: recitazione in alcuni casi tutt’altro che eccelsa, personaggi (quasi tutti) caratterizzati in maniera approssimativa che tendono sempre a sembrare delle marchette, e non ultimo trama molto debole.

Finito lo strazio di questi 50 minuti sul pianeta natale dei Trill, la USS Discovery, con qualche indizio in più, riprende la sua ricerca sui resti della Flotta Stellare. Cosa aspettarci con l’episodio di venerdì prossimo? Con questa serie è sempre un terno al lotto ma oramai, è chiaro, sappiamo che i bassi sono molto più degli alti.

Star Trek: Discovery tornerà il prossimo venerdì con il quinto episodio.