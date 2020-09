Recensione Endless, il film di Scott Speer

Attualmente nelle sale cinematografiche, Endless di Scott Speer, toccante dramma romantico con Alexandra Shipp e Nicholas Hamilton ; vi presentiamo la recensione.

TRAMA

Chris (Nicholas Hamilton) e Riley (Alexandra Shipp) sono due ragazzi follemente innamorati ma il destino gli é avverso: un orribile incidente lascia Chris in uno strano limbo tra la vita e la morte. Nell’agonia, Chris vede Riley soffrire, fino a quando non trovano un modo per entrare in connessione e condividere momenti divertenti e profondamente emozionanti, che trascendono dalla vita e dalla morte.

Un amore puro, sognante come solo quelli tra due adolescenti sanno essere, questo é l’amore tra Chris e Riley. Due ragazzi con il futuro già definito e totalmente in opposizione, ma ciò non sembra preoccupare i due innamorati. [Qui potete vedere il trailer]

Endless é una storia di amore e perdita, in cui i due protagonisti si troveranno costretti a prendere la decisione più difficile della loro vita: lasciar andare il proprio amore per sopravvivere nel presente.

Ci sono tutte le caratteriste dei love drama: la coppia perfetta innamorata, il pericolo in agguato ma superabile grazie al loro amore, e la sofferenza per un avvenimento improvviso.

Per il pubblico più agée, sicuramente la visione di Endless sarà sembrato un déjà-vu. Anche se la trama non ci rivela nulla di eccezionale rispetto ad altre storie d’amore con spiriti e fantasmi , lo spettatore non può rimanere impassibile davanti all’intensità del sentimento che lega i due protagonisti e le difficoltà incontrate mentre cercano di vivere il loro amore.

Un po’ Ghost, Al di là dei sogni, un love fantasy per un pubblico giovane che ben si ispira a titoli intramontabili rimanendo fedele al suo target.

Endless vorrebbe ricordare al suo pubblico come superare un lutto, perché sfruggersi va bene e fa bene a chi soffre ma l’importante é non superare il confine tra vita e morte perché ad un certo punto, si deve lasciar andare la persona amata e continuare a vivere conservandone un ricordo positivo.

⭐⭐⭐ Classificazione: 3 su 5.

Endless di Scott Speer é attualmente disponibile nelle sale italiane , distribuito da Eagle Pictures.