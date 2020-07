Recensione 7500, thriller ad alta quota su Prime Video

Abbiamo visto 7500, thriller diretto da Patrick Vollrath, proposto da Prime Video. Questa è la recensione.

Tra gli investimenti distributivi di Amazon Studios per il proprio catalogo, 7500 è forse uno dei prodotti più interessanti, e non solo per la presenza nel cast di uno straordinario Joseph Gordon-Levitt.

Ambientato completamente in una cabina di pilotaggio di un’aereo di linea tedesco, il film segue la storia di un pilota (Gordon-Levitt) alle prese con il drammatico dirottamento da parte di attentatori islamici.

Il cinema di talento, ma attualmente privo di crediti celebri, di Patrick Vollrath si affaccia per la prima volta oltre i confini della sua Germania, ed il risultato è assolutamente interessante. 7500 è un concetrato di emozioni, tutte racchiuse in circa 90 minuti di visione.

A differenza di altri prodotti di genere, il film di Vollrath trae spinta dall’intensità emotiva dei propri interpreti, Gordon-Levitt su tutti. Anche se abbastanza stereotipati, i personaggi portati in scena dal regista tedesco reggono l’urto di una sceneggiatura poco originale, trasformando l’ennesimo drama terroristico ad alta quota in un racconto intimo, intenso, e intriso di realismo.

La prova di Joseph Gordon-Levitt è maiuscola, mai sopra le righe, e quanto mai carismatica. Nel tempo il talento dell’attore, oramai ad un passo dai 40, è cresciuto, abbracciando a nostro avvisto lo status di stella di Hollywood. Il ruolo che lo ha visto protagonista in 7500 rappresenta l’emblema di tale crescita artistica. Nel film ha una parte abbastanza importante anche il giovane Omid Memar, bravo a ritagliarsi le luci della ribalta quando chiamato in causa.

Dal punto di vista prettamente estetico, 7500 ha poco da raccontare, e questo perchè è quasi completamente ambientato all’interno della cabina di pilotaggio di un’aereo di linea. Il regista, difatti, sceglie di rivolgere l’attenzione del pubblico esclusivamente sull’impatto emotivo che un atto così crudo può avere su di una sola persona… il pilota.

In conclusione, crediamo che 7500 è un prodotto di assoluta qualità, non privo di difetti questo è certo, ma meritevole della vostra attenzione.

⭐⭐⭐⭐ Classificazione: 3.5 su 5.