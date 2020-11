Novità dal reboot della saga horror Wrong Turn

In una strada tra i boschi, una distrazione fatale, provoca un incidente automobilistico tra l’auto di Chris e quella di Jessie e i suoi amici. Le macchine sono irrimediabilmente distrutte e i ragazzi hanno bisogno d’aiuto per trovare una via d’uscita, ma, contrariamente a quanto pensano, non sono soli. Qualcuno li sta spiando e non ha intenzione di lasciarseli scappare. Si dice, infatti, che tra quegli alberi si nasconda una famiglia di terribili serial killer, scherzi della natura dediti al cannibalismo ed altre atrocità inimmaginabili.