Rebel Moon: Rupert Friend sarà sostituito da Ed Skrein

Fresco del successo ottenuto con Army of the Dead, il poliedrico regista Zack Snyder è pronto ad avventurarsi con Rebel Moon in un nuovo progetto dal forte sapore fantascientifico. Secondo il The Hollywood Reporter, Zack Snyder dirigerà il progetto per Netflix, ma sarà coinvolto anche in chiave produttiva e sceneggiativa. Rebel Moon, infatti, sarà scritto