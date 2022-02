I segreti dietro la realizzazione de Il Padrino, ecco il trailer di The Offer

Ieri Paramount+ ha finalmente diffuso il primo trailer di The Offer, la serie che andrà a raccontare i segreti dietro la realizzazione del classico hollywoodiano Il Padrino.

Dal celebre tema musicale alle ambientazioni di quell’epoca, passando per i protagonisti che hanno interagito per far si che Il Padrino arrivasse al cinema, il trailer di The Offer offre questo e non solo. La messa in onda su Paramount+ è attesa per il 28 aprile, in quell’occasione verranno trasmessi i primi tre episodi, per un totale di dieci. Trovate il trailer in fondo alla pagina.

THE OFFER

The Offer è stato ideato da Michael Tolkin (Escape at Dannemora), nominato agli Oscar e agli Emmy, e racconterà le esperienze, mai rivelate prima, del produttore Albert S. Ruddy, mentre si stava realizzando nel 1972 il film Il Padrino, cult diretto da Francis Ford Coppola e adattato dall’opera di Mario Puzo. Su Paramount+ dal 28 aprile 2022.

Le dieci puntate saranno scritte e prodotte da Tolkin in collaborazione con Albert S. Ruddy, Nikki Toscano (Hunters) e Leslie Greif. La produzione è curata da Paramount TV Studios. Il cast stellare comprende Giovanni Ribisi (Joe Colombo), Colin Hanks (Barry Lapidus), Dan Fogler (Francis Ford Coppola), Juno Temple (Bettye McCartt), Burn Gorman (Charles Bluhdorn), Justin Chambers (Marlon Brando), Patrick Gallo (Mario Puzo), Josh Zuckerman (Peter Bart), Meredith Garretson (Ali MacGraw), Nora Arnezeder (Francoise Glazer), Paul McCrane (Jack Ballard), Anthony Skordi (Carlo Gambino), Jake Cannavale (Caesar), James Madio (Gino), Michael Rispoli (Tommy Lucchese), Stephanie Koenig (Andrea Eastman), Lou Ferrigno (Lenny Montana), Frank John Hughes (Frank Sinatra), Danny Nucci (Mario Biaggi).