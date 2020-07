Ready Player Two: arriva il sequel del romanzo

Dopo il successo del romanzo Ready Player One di Ernest Cline, arriva il sequel e si intitolerà Ready Player Two.

L'uscita di questo romanzo potrebbe permettere al film diretto da Steven Spielberg, adattamento del primo romanzo, di avere un sequel. Ready Player One aveva visto lo stesso Cline nei panni dello sceneggiatore e la pellicola ha avuto anche un grande successo.

Ready Player Two verrà pubblicato da Ballantine Books il 24 novembre in Nord America e in Italia dovrebbe uscire il 7 gennaio 2021. La trama è ancora avvolta dal mistero.

Di cosa parla Ready Player One? Nel 2045 il mondo è sull'orlo del collasso. OASIS, un universo virtuale creato da James Halliday, è l'unica salvezza per l'umanità. Alla sua morte, l'uomo lascia tutto in eredità alla persona in grado di vincere una caccia al tesoro.

