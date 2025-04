Ready or Not 2 | Un video svela il cast del film horror

Le riprese del sequel del film horror Ready or Not (in Italia come Finché Morte non ci Separi) sono ufficialmente partite.

Il trio di filmmakers formato da Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella è tornato a lavoro sul set, ed ora ne abbiamo la conferma ufficiale. Attraverso un brevissimo video promozionale, infatti, Searchlight Pictures ha svelato il cast di Ready or Not 2 confermando allo stesso tempo che il via alle riprese è stato dato.

Ebbene, nel cast del film, oltre, all’unica superstite del primo film “Samara Weaving“, sono stati confermati Sarah Michelle Gellar, Kathryn Newton, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Elijah Wood, e David Cronenberg. Nessun altro dettaglio sulla trama e suoi ruoli è stata comunicata. Si spera che nuovi aggiornamenti saranno offerti nelle prossime settimane.

Ready or Not 2 | Cosa Sappiamo

Tripp Vinson, Bradley J. Fischer, William Sherak e James Vanderbilt torneranno come produttori di Ready or Not 2. Villella e Tara Farney saranno i produttori esecutivi. Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella si alterneranno tra regia e produzione. Guy Busick e R. Christopher Murphy hanno firmato la sceneggiatura.

Finché Morte non ci Separi (titolo italiano) è stato diretto da un horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nel cast spicca i volti di Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny e Andie MacDowell. Ecco la trama originale: “La notte di nozze di una giovane sposa prende una svolta sinistra quando la sua nuova, eccentrica famiglia acquisita la costringe a prendere parte a un gioco terrificante.”

Come già anticipato, il film è stato accolto da una pioggia di critiche positive, ed ha raccolto 57,61 milioni di incasso a fronte di una spesa di soli 6 milioni. All’epoca, Ready or Not ha rappresentato la distribuzione più grande per Searchlight Pictures. Trovate a questo indirizzo il trailer italiano.

Ready or Not 2 | Teaser Promo