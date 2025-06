Le riprese di Ready or Not 2: Here i Come sono ufficialmente terminate, a confermarlo sono state le due interpreti principali Samara Weaving e Kathryn Newton.

Tra i film horror più apprezzati dalla critica negli ultimi anni, Ready or Not (da noi uscito col titolo Finché Morte non ci Separi) sembra pronto ad ammaliare gli appassionati anche con il suo sequel in arrivo nelle sale nel 2026. In occasione dell’ultimo ciak, a tal proposito, alcuni dettagli non sono di certo sfuggiti ai più attenti, dettagli che sembrerebbero confermare che Ready or Not 2 possa essere in effetti ambientato subito dopo gli eventi del primo capitolo.

La foto mostra il personaggio di Samara Weaving e quello di Kathryn Newton ammanettati ed insanguinati su un prato. Nel dettaglio, il vestito della Weaving sembra lo stesso indossato nel finale di Ready or Not, così come le fasciature applicate alla spalla e alla mano risultano applicate nei posti esatti dove è stata ferita. Tra l’altro la foto rivela la data ufficiale di uscita in sala, ovvero il 10 aprile 2026.

And cut! 🔪 That’s a wrap on READY OR NOT 2: HERE I COME. In theaters April 10th, 2026. #ReadyOrNot2 pic.twitter.com/RwdvEwqqu6 — Searchlight Pictures (@searchlightpics) June 5, 2025

Ready or Not | Note dal Film Horror

Finché Morte non ci Separi (titolo italiano) è stato diretto da un horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nel cast spiccano i volti di Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny e Andie MacDowell. Ecco la trama originale: “La notte di nozze di una giovane sposa prende una svolta sinistra quando la sua nuova, eccentrica famiglia acquisita la costringe a prendere parte a un gioco terrificante.”

Come già anticipato, il film è stato accolto da una pioggia di critiche positive, ed ha raccolto 57,61 milioni di incasso a fronte di una spesa di soli 6 milioni. All’epoca, Ready or Not ha rappresentato la distribuzione più grande per Searchlight Pictures. Trovate a questo indirizzo il trailer italiano.

Tripp Vinson, Bradley J. Fischer, William Sherak e James Vanderbilt torneranno come produttori di Ready or Not 2. Villella e Tara Farney saranno i produttori esecutivi. Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella si alterneranno tra regia e produzione. Guy Busick e R. Christopher Murphy hanno scritto la sceneggiatura.