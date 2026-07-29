L’universo di Reacher targato Prime Video continua a espandersi e ad arricchire il proprio parterre di interpreti in vista dei prossimi capitoli della saga.

Come riportato in esclusiva da Deadline, la produzione targata Amazon MGM Studios e Paramount Television Studios ha ufficialmente ingaggiato quattro nuovi attori nel cast regolare della quinta stagione. Oltre alle star Jay Baruchel (FUBAR, This Is the End) e Kevin Durand (Kingdom of the Planet of the Apes), si uniscono al progetto anche Amanda Ip (Transplant, Cross) e Ciara Bravo (The Most Dangerous Game).

Un annuncio di peso che arriva mentre cresce l’attesa per il debutto della quarta stagione (il trailer ufficile di Reacher 4), fissato per il 12 agosto 2026 su Prime Video, così come cresce quella per lo spin-off dedicato al personaggio di Neagley, il cui trailer è stato mostrato in occasione del Comic-Con.

I dettagli sui personaggi e la trama ufficiale di “Make Me”

I quattro nuovi ingressi andranno a ricoprire ruoli chiave nella quinta stagione, che adatterà sul piccolo schermo il ventesimo romanzo della saga letteraria di Lee Child, intitolato Make Me (A prova di bomba). Jay Baruchel vestirà i panni del Capo Buck Bauer, Kevin Durand interpreterà Nokes, Amanda Ip sarà Michelle Chang e Ciara Bravo ricoprirà il ruolo di Eunice.

La storia prenderà il via quando il treno su cui viaggia Jack Reacher (interpretato da Alan Ritchson) effettua una fermata nella misteriosa cittadina di Mother’s Rest. Qui l’ex investigatore della polizia militare deciderà di unire le forze con un’investigatrice privata per fare luce sulla scomparsa di una persona, finendo per scoperchiare un’oscura e letale cospirazione criminale.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Reacher (Season 5)

Reacher (Season 5) Showrunner / Sceneggiatura: Nick Santora

Nick Santora Cast: Alan Ritchson, Jay Baruchel, Kevin Durand, Amanda Ip, Ciara Bravo

Alan Ritchson, Jay Baruchel, Kevin Durand, Amanda Ip, Ciara Bravo Produzione: Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios, Skydance Television (Nick Santora, Lee Child, Alan Ritchson, Don Granger, Scott Sullivan)

Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios, Skydance Television (Nick Santora, Lee Child, Alan Ritchson, Don Granger, Scott Sullivan) HUB di riferimento: Amazon Prime Video (Prime Video)