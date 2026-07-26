Il San Diego Comic-Con regala nuove ed entusiasmanti novità per i fan dell’azione. Durante il panel dedicato al franchise targato Prime Video nella Hall H, è stato presentato in anteprima mondiale l’esplosivo primo trailer della quarta stagione di Reacher. Il celebre ex investigatore della polizia militare interpretato da Alan Ritchson farà il suo grande ritorno in streaming il prossimo 12 agosto con i primi tre episodi, seguiti da una programmazione a cadenza settimanale.

Il complotto di “Gone Tomorrow”: la trama, il cast e la data d’uscita

La quarta stagione adatta I tredici gladiatori (Gone Tomorrow), il tredicesimo romanzo della saga letteraria di Lee Child. La vicenda prende il via durante un apparentemente tranquillo tragitto in metropolitana a notte fonda: Reacher nota una donna visibilmente turbata che, in un tragico istante, si toglie la vita. Accusato ingiustamente dalla polizia ed entrato in contatto con il fratello della vittima (Christopher Rodriguez-Marquette), l’ex soldato si rende conto che dietro quel gesto si cela un’oscura cospirazione che coinvolge le altissime sfere del potere, trasformandolo in un uomo braccato da spietati nemici.

Nel cast della nuova stagione, accanto ad Alan Ritchson, figurano Sydelle Noel, Christopher Rodriguez-Marquette, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan e Kathleen Robertson.

Scritta, prodotta e curata dallo showrunner Nick Santora (con Alan Ritchson e Lee Child tra i produttori esecutivi), la serie è prodotta da Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios. I primi tre episodi di Reacher 4 saranno disponibili in esclusiva su Prime Video da mercoledì 12 agosto 2026, mentre il finale di stagione andrà in onda il 16 settembre, anticipando il lancio dello spin-off dedicato al personaggio di Frances Neagley (Neagley).

He’s back and bigger than ever. Be on the lookout for REACHER Season 4 August 12 on Prime Video. pic.twitter.com/AGGamd6hjb — Prime Video (@PrimeVideo) July 25, 2026

Scheda Tecnica

Titolo originale: Reacher (Season 4)

Reacher (Season 4) Showrunner / Creatore: Nick Santora (basato sul romanzo Gone Tomorrow / I tredici gladiatori di Lee Child)

Nick Santora (basato sul romanzo Gone Tomorrow / I tredici gladiatori di Lee Child) Cast: Alan Ritchson, Sydelle Noel, Christopher Rodriguez-Marquette, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan, Kathleen Robertson

Alan Ritchson, Sydelle Noel, Christopher Rodriguez-Marquette, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan, Kathleen Robertson Produzione: Paramount Television Studios, Amazon MGM Studios

Paramount Television Studios, Amazon MGM Studios HUB di riferimento: Prime Video