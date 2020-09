Ecco il trailer finale di Ratched, rilasciato da Netflix. La serie, con protagonista Sarah Paulson, è ispirata al personaggio dell’infermiera Ratched di Qualcuno volò sul nido del cuculo e debutterà il 18 Settembre 2020 sulla piattaforma streaming.

Proprio poche ore fa, è stato diffuso un nuovo poster dell’attesissima serie di Ryan Murphy, composta da 8 episodi

Come recita la sinossi ufficiale, Nel 1947, Mildred arriva nella California del Nord per trovare lavoro in un importante ospedale psichiatrico, dove vengono realizzati nuovi ed inquietanti esperimenti sulla mente umana. In una missione clandestina, Mildred si presenta con l’immagine che un’infermiera perfetta dovrebbe avere, ma, man mano che riesce ad infiltrarsi sempre di più all’interno del sistema sanitario mentale, il suo aspetto elegante lascia spazio ad una realtà molto oscura, che dimostra che i mostri possono non solo nascere, ma anche essere creati.”

Nel cast della serie, oltre a Sarah Paulson nei panni di Mildred, anche Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Jon Jon Briones, Finn Wittrock, Charlie Carver, Alice Englert, Amanda Plummer, Corey Stoll, Sophie Okonedo, Vincent D’Onofrio.

IL TRAILER