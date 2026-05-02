La versione live action di Rapunzel (Tangled) continua a prendere forma e accoglie nel cast un volto amatissimo del panorama internazionale.

Diego Luna, celebre per la sua interpretazione in Andor, si è ufficialmente unito al progetto Disney in un ruolo creato appositamente per questo nuovo adattamento cinematografico. A confermare la notizia quest’oggi è stato il the Hollywood Reporter.

Accanto a Luna troveremo la giovane attrice australiana Teagan Croft nel ruolo della principessa dai capelli magici e la star di Zombies, Milo Manheim, nei panni dell’affascinante ladro Flynn Rider. A completare il quadro dei protagonisti principali ci sarà Kathryn Hahn, reduce dal successo di Agatha All Along, che interpreterà la manipolatrice Madre Gothel.

Le riprese del film, che si baserà sull’amato classico animato del 2010, inizieranno in Spagna il prossimo giugno sotto la direzione di Michael Gracey, regista già noto per successi musicali come The Greatest Showman.

Rapunzel live action: un grande musical tra conferme e novità

Il progetto promette di mantenere intatti gli elementi musicali che hanno reso iconica la pellicola originale, la quale incassò oltre 591 milioni di dollari a livello globale. La sceneggiatura è stata affidata a Jennifer Kaytin Robinson e Michael Montemayor, mentre la produzione sarà curata da Kristin Burr, già dietro il recente successo di Cruella.

Nonostante i dettagli sulla trama siano ancora custoditi gelosamente dalla Disney, l’inserimento di un personaggio nuovo interpretato da Diego Luna suggerisce una volontà di espandere il mondo di Corona oltre quanto visto nel cartone animato.

Questa notizia arriva in un periodo abbastanza movimentato per la Disney, tra l’oramai certo successo al botteghino di Il diavolo veste Prada 2 e le polemiche mosse da Evangeline Lilly che hanno recentemente scosso l’universo Marvel.